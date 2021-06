Andorra la Vella crea l'Oficina d'Atenció al Comerç per "acompanyar" el de la parròquia

Actualitzada 02/06/2021 a les 17:33

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i Projectes Participatius, Meritxell López, han presentat avui a la tarda l'Oficina d'Atenció al Comerç, que obrirà demà al carrer Doctor Nequi número 2. Tal com ha explicat Marsol, aquest espai, gestionat pel dinamitzador comercial del comú, recollirà els "suggeriments i aportacions" dels comerciants i, alhora, també serà "proactiu", ja que els farà propostes per impulsar i incentivar el teixit comercial de la parròquia. "Volem tenir un espai perquè el comerç se senti acompanyat", ha afirmat Marsol. La cònsol ha recordat que la creació de l'Oficina d'Atenció al Comerç ha estat "una petició" que les associacions de comerç van fer a l'equip de govern en reunions de treball durant la pandèmia.D'altra banda, López ha anunciat que el comú ha arribat a un acord amb Andorra Telecom perquè tres zones de la parròquia disposin "en les pròximes setmanes" de servei de wifi gratuït al carrer. Aquests tres espais són la plaça The Cloud, el carrer de Callaueta i la plaça de Guillemó. Amb aquesta proposta, aprovada en la junta de govern d'avui, el comú vol incentivar l'afluència de turistes i l'activitat econòmica a Prada Ramon i el centre històric. Fonts del comú van apuntar que el servei de wifi gratuït s'ampliarà a altres àrees "en funció de les demandes i les necessitats" dels comerciants i els veïns de la parròquia.Paral·lelament, López ha revelat que els actes d'inauguració del carrer de Callaueta se celebraran el cap de setmana del 12 i el 13 de juny. Tot i que la consellera no n'ha volgut detallar el programa perquè es presentarà dilluns vinent en roda de premsa, va explicar que inclourà diverses activitats "d'animació i culturals per a totes les edats". López ha recordat que la festa ha estat una iniciativa de l'Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres.