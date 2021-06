L’aforament s’ha limitat a 25 persones per poder garantir la distància de seguretat

La cullera de la Llar, el menjador de la llar de Lòria per als majors de 65 anys de la parròquia, va tornar a obrir ahir les seves portes després de més d’un any d’aturada arran de la pandèmia. Dinou padrins van omplir les taules parades al menjador de la llar per gaudir d’un menú de dos plats i postres per un preu de sis euros. El límit d’aforament de la sala s’ha limitat a 25 persones per garantir la distància de seguretat. Abans de la crisi sanitària era de 70.



El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral,