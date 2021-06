Les extraccions de sang per a l'ADN caní començaran el 15 de juny

Actualitzada 01/06/2021 a les 14:31

Les extraccions de sang als gossos per a l'ADN caní començaran el proper dimarts 15 de juny, segons ha revelat la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, després de la reunió de cònsols d'avui. Choy també ha anunciat que els comuns subvencionaran el servei durant el primer any de funcionament, tal com els han demanat els veterinaris.

La cònsol menor ordinenca ha negat que hi hagi hagut "pressions" dels comuns als veterinaris perquè se sumessin a la iniciativa. Des que va anunciar-se el projecte, el col·lectiu s'hi ha mostrat en contra. "No teníem el mateix plantejament i visió del projecte", ha admès Choy.