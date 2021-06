La capital contractarà dos joves en situació de risc d'exclusió

Actualitzada 01/06/2021 a les 07:01

El comú d’Andorra la Vella s’adhereix al programa d’inclusió sociolaboral per a joves en situació de risc que promou el ministeri d’Afers Socials i Joventut, va informar ahir la corporació en un comunicat. A partir del juny incorporarà dos joves menors de 20 anys per garantir-los la formació laboral i facilitar-los l’adquisició de capacitats i habilitats. L’objectiu del programa és potenciar l’ocupabilitat com una dimensió bàsica a l’hora d’abordar els processos d’integració social per a adolescents i joves en situació de risc. Els joves treballaran en règim de mitja jornada durant un període de sis mesos.Durant aquest període rebran un seguiment individualitzat a través d’una persona referent encarregada de buscar el lloc de feina adient per al jove interessat i l’empresa contractant, en aquest cas el comú, que es compromet a garantir el procés d’aprenentatge i procurar una bona inclusió en el seu lloc de treball. Aquest programa, iniciat com a prova pilot la tardor del 2020, pretén donar una sortida als adolescents i joves que han abandonat els estudis després del període obligatori i que no troben feina.