Els joves massanencs es formen en la tècnica de la pedra seca

Actualitzada 01/06/2021 a les 15:28

El Cos de Voluntaris per la Natura (CVN) des del curs passat ha incorporat un mòdul específic perquè els alumnes aprenguin la tècnica de la pedra seca. Segons informa el comú, el curs ha començat avui, de la mà del marger Roger Solé, que en la primera jornada de treball els ha introduït en el procés integral d’aquesta disciplina, des d’anar a buscar les pedres a una tartera propera fins a traslladar-les a l’indret on cal treballar i col·locar-les correctament.Els sis joves que segueixen aquesta formació, durant quatre dies, faran diverses intervencions al Circuit Intepretatiu del Comapedrosa, un camí utilitzat pels excursionistes i també per al públic familiar, ja que és la ruta que condueix fins al tamarro Massa. La jornada ha començat amb una explicació sobre les eines i el motiu de la intervenció: actuar en una zona que presentava un pas complicat a causa de l’aigua i el fang. Amb la tècnica de la pedra seca s’ha millorat el camí, evitant que s’inundi, i oferint un pas més segur per als visitants.L'ens comunal, informa que el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde, assegura que continuaran apostant pel CVN, que s’emmarca en el programa Focus 16/20 de foment de l’ocupabilitat de Govern, per formar els joves en professions de natura i afirma que disposar de professionals en la construcció de la pedra seca és fonamental en un país de muntanya i amb una gran tradició ramadera.