Els comuns faran una demanda formal al Govern per les transferències del 2017

Actualitzada 01/06/2021 a les 15:36

Els comuns faran properament una demanda formal al Govern perquè els torni les tranferències de set milions d'euros que consideren que els deu des del 2017. Segons ha explicat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, després de la reunió de cònsols que ha tingut lloc avui al migdia a la parròquia encampadana, les darreres reunions amb el ministeri de Finances només han servit per comprovar que els comuns i el Govern mantenen les mateixes diferències de criteri en el càlcul de les transferències. Si abans del setembre, que és quan expira el termini legal per presentar la demanda, no hi ha acord amb el Govern, els comuns no descarten resoldre la qüestió per la via judicial.