Andorra Turisme i els comuns creen 40 camins de muntanya

Andorra Turisme i els set comuns han creat 40 itineraris per fer entrenaments de curses de muntanya amb l’objectiu de “captar el segment de turisme esportiu i fomentar hàbits saludables”, va anunciar ahir Andorra Turisme en un comunicat. L’entitat remarca que el Principat acull diferents competicions “de trail run de renom internacional” des de fa anys i té molts aficionats a les curses de muntanya que utilitzen camins ja existents per entrenar-s’hi. Els quaranta recorreguts es reparteixen per tot el territori i s’han identificat entre cinc i set itineraris per cada parròquia.