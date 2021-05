La norma és contradictòria perquè veta la possibilitat de fer noves construccions i també l’ús de l’accés rodat per als vehicles

Els cortalans del Madriu són conscients que el seu pes (1%) és molt minse com per poder influir en les opinions dels quatre comuns. Escaldes hi té el 80% del seu territori i creuen que la nova corporació hauria de defensar amb contundència els interessos de la parròquia. En resum, les reclamacions no varien: poder accedir a les seves propietats en vehicle, reformar l’accés empedrat però només per a ús particular dels cortalans i poca cosa més.

Això sí, els ha causat molta estranyesa que l’ordinació que recentment ha aprovat la Comissió de Gestió permeti la construcció d’allotjaments turístics més amunt