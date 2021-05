El comú presenta la primera caseta de gestió i recollida de deixalles

Actualitzada 31/05/2021 a les 12:40

La consellera de Medi Ambient del comú d'Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, ha presentat avui al migdia, a la intersecció del carrer de la Constitució amb l'avinguda del Consell de la Terra, la primera de les 5 noves casetes de gestió de deixalles que s'instal·laran durant els propers dos mesos en diversos punts de la parròquia.

Per accedir al recinte i llençar la brossa, els comerços i particulars autoritzats a utilitzar aquest servei disposaran d'una clau magnètica. A partir d'aquest dijous la caseta s'obrirà cada dia, però només durant una franja horària diferent per a cada residu. Segons Vendrell, aquesta política permetrà millorar la salubritat, ja que "no s'acumularà tanta brossa" als contenidors, i "evitarà problemes de males olors".

El comú instal·larà una nova caseta cada 15 dies durant els propers dos mesos. Concretament, en posarà dues a l'avinguda del Consell de la Terra, una al carrer de Sant Antoni i una altra a la intersecció entre l'avinguda de Carlemany i l'avinguda de les Escoles.