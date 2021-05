El comú s'adhereix al Programa d'inclusió sociolaboral per a joves en situació de risc

Actualitzada 31/05/2021 a les 13:49

El comú d'Andorra la Vella s'ha adherit al Programa d'inclusió sociolaboral per a joves en situació de risc que promou el ministeri d'Afers Socials i Joventut del Govern. A partir del juny, la corporació incorporarà dos joves menors de 20 anys en dues àrees diferents per garantir-los la formació laboral i facilitar-los l’adquisició de capacitats i habilitats. L’objectiu del programa és potenciar l’ocupabilitat com una dimensió bàsica a l’hora d’abordar els processos d’integració social per a adolescents i joves en situació de risc.Els joves tindran un contracte de mitja jornada durant un període de sis mesos renovable i serà assumit íntegrament per l'Executiu. Per la seva banda, el comú es compromet a garantir el procés d'aprenentatge i procurar una bona inclusió al seu lloc de treball.