Chisvert ofereix una missa on destaca les lliçons a extreure de la pandèmia i recalca el paper de reconciliació de l’Església

Un any d’absència al santuari ha estat suficient per tornar a copsar el sentiment de felicitat que suposa per als lauredians poder celebrar en germanor el tradicional aplec de Canòlich, enguany marcat pels protocols sanitaris derivats de la Covid-19. “Contemplar novament l’estimada Verge de Canòlich ha servir per trencar murs que ens separen i divideixen. Més enllà de les diferències que tinguem, aquesta és una església de reconciliació”, va pronunciar el mossèn Pepe Chisvert durant la missa de les 12 del migdia. Amb un record per als que ja no hi són, el mossèn va fer especial èmfasi en els