El comú inaugura el projecte artístic 'Murs que parlen'

L’ens vol reforçar la candidatura a ciutat creativa de la Unesco

El comú de Sant Julià de Lòria va inaugurar ahir, abans de la Diada de Canòlich, el projecte artístic Murs que parlen, que, segons va explicar el comú, té com a objectiu donar força a la candidatura que l’ens comunal presentarà al juny per esdevenir ciutat creativa de la Unesco en la categoria d’artesania i cultura popular.



La voluntat és que la iniciativa pugui perdurar al llarg del temps, ja que es treballarà per poder presentar entre dos i tres murs pintats cada any.

Samantha Bosque i Naiara Galdós han estat les artistes triades per pintar els murals. Les tres pintures presentades