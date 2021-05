Actualitzada 28/05/2021 a les 06:43

Canvis al camí per trobar el tamarro d’Andorra la Vella. L’excursió a la zona de la Comella per buscar l’Andy és des d’aquesta setmana més entretinguda per als infants. Al llarg del quilòmetre de la pista, el comú hi ha habilitat un circuit de cinc estructures d’equilibri, adreçades a infants majors de sis anys, per tal que l’excursió sigui més amena.