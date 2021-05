Més de 500 persones visiten Canòlich la setmana prèvia a la diada

Actualitzada 28/05/2021 a les 06:41

El santuari de Canòlich ha rebut la visita de més de 500 persones durant la setmana prèvia a la diada, que se celebrarà demà. El comú de Sant Julià de Lòria va optar per donar continuïtat a la iniciativa d’obrir les portes del santuari durant una setmana amb la finalitat de facilitar la visita a tothom i alhora complir amb les mesures de prevenció per la pandèmia. Les reserves per assistir a les misses que s’oferiran amb motiu de la diada també estan sent nombroses. De fet, la cònsol menor, Mireia Codina, va assenyalar que s’han exhaurit les 98 places disponibles per a les dues cerimònies de dissabte, mentre que per a la missa d’avui a les 18 hores, que s’ha incorporat aquest any com a novetat, encara hi ha places disponibles. En aquest sentit, va fer una crida per animar totes aquelles persones que “vulguin venir a compartir una estona al santuari”. Per accedir-hi és necessari reservar plaça per WhatsApp o correu.