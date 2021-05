La Setmana del medi ambient ja és a punt

Actualitzada 28/05/2021 a les 06:42

El comú d’Escaldes-Engordany prepara un any més un seguit d’activitats durant la setmana vinent per commemorar per desè any el Dia mundial del medi ambient, que se celebra el 5 de juny. La corporació ha previst tres propostes adreçades a infants d’entre els cinc i els dotze anys i hi participaran més de 350 alumnes de les escoles de la parròquia.