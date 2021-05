Tudó lamenta que s'exclogui la minoria de les reunions sobre el futur de l'hotel Casamanya

Actualitzada 27/05/2021 a les 14:45

La consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó, ha criticat avui que l'equip de govern no tingui en compte la minoria en les reunions que mantenen el comú i el quart d'Ordino per trobar una solució per a l'hotel Casamanya. Tudó s'ha mostrat d'acord amb la proposta que l'edifici es transformi en habitatges per als investigadors del centre de recerca que Grifols construirà a la parròquia, però ha lamentat el "secretisme" del comú en les negociacions amb quart per tirar endavant el projecte. "No en tenim cap tipus d'informació", ha assegurat. La consellera de la minoria ha recordat que Movem Ordino ja va incloure la reforma de l'hotel Casamanya al programa electoral amb què va presentar-se a les darreres eleccions.El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha afirmat que adequar l'edifici perquè s'hi instal·lin treballadors de l'empresa farmacèutica no és l'única opció per a l'hotel Casamanya amb què treballen el comú i el quart. "De moment hi ha tres propostes fermes, però no puc avançar-les per confidencialitat", va explicar Mortés en roda de premsa.