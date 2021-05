El comú ajorna 5 anys les inversions de Secnoa a partir de la temporada 2023-2024

Actualitzada 27/05/2021 a les 15:05

El comú d'Ordino ha donat el vistiplau a la proposició de Secnoa, la societat explotadora del camp de neu d'Arcalís, d'actualitzar el Pla director d'Ordino-Arcalís, atesa la situació excepcional derivada per l'emergència sanitària que ha provocat la Covid-19, i davant els resultats negatius obtinguts en la darrera temporada. En aquest context, un dels punts de la modificació que s'ha demanat és l'ajornament inicial de 5 anys de les inversions previstes en la segona fase de la temporada 2023-2024 a 2031-2032, fins que se'n generi un resultat net positiu acumulat. També han acordat que el Pla director sigui sotmès a una revisió anual.Així mateix reclamen que en la primera fase que comprèn les temporades 2018-2019 a 2022-2023, es substitueixin les reestructuracions previstes dels edificis Hortes i Taquilles per la realització del rellotge solar; a més de l'ampliació de l'edifici de la Coma (per traslladar l'escola d'esquí) i s'hi realitzi una zona terrassa BBQ a més d'una passarel·la a la Coma per la redistribució de l'escola a l'edifici de Planells.La societat Secnoa SA va signar la concessió administrativa i l'explotació dels béns i drets que integren el Camp de neu Ordino-Arcalís i que va entrar en vigor el juny del 2018. Aquesta concessió estableix que és el concessionari qui estarà obligat a executar les obres i instal·lacions que estiguin determinades en el pla d'inversions.