Actualitzada 27/05/2021 a les 15:02

El comú d'Escaldes-Engordany ha organitzat un any més un seguit d'activitats durant tota la setmana vinent per commemorar per desè any el Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny. La corporació ha previst tres propostes adreçades a infants d'entre els 5 i 12 anys i més de 350 alumnes de les escoles d'Escaldes-Engordany prendran part d'aquestes.Els alumnes de primera ensenyança de l'andorrana, la francesa i la Sagrada Família faran un taller de jardineria, una excursió al Solà d'Engordany i un circuit d'orientació i un taller sobre reciclatge. "Es tracta d'unes activitats en què volem que els nens siguin actors actius", ha assenyalat la consellera de Medi Ambient del comú, Cèlia Vendrell. A més, ha manifestat que els tallers han tingut molt bona acollida i que cap aula ha quedat fora. De fet prendran part tretze classes que participaran en els tallers en grups reduïts. Després de cada activitat, els infants rebran un petit obsequi.