Encamp adjudica per contractació directa la reparació del pont tibetà dels Orris

Actualitzada 27/05/2021 a les 06:50

El comú d’Encamp ha adjudicat per contractació directa la reparació del pont tibetà dels Orris, situat a la zona de la Baronia dels Cortals d’Encamp, a l’empresa Construccions Soares Freitas, SL. Així va sortir publicat ahir al BOPA, en què s’especifica que l’import del contracte s’enfila fins als 27.810 euros i l’adjudicatària té un termini de tres setmanes per dur a terme l’obra.D’aquesta manera, la corporació tira endavant la recuperació de la passarel·la penjant malgrat haver declarat desert el concurs per recuperar l’atractiu turístic que ara mateix està tancada al públic per motius de seguretat i la voluntat del comú és tenir-la activa aquest estiu.Cal recordar que l’any 2020 l’administració comunal va adjudicar diferents estudis tècnics per poder determinar en quin estat de seguretat es trobava el pont tibetà dels Orris.