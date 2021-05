Els nous edificis del centre d'Encamp hauran de tenir una separació mínima de 6 metres

Actualitzada 27/05/2021 a les 21:19

Els nous edificis del centre d'Encamp hauran de tenir una separació mínima entre ells de 6 metres, la qual cosa millorarà la visibilitat, la il·luminació i la ventilació entre edificacions. La planta baixa dels immobles, però, podrà mantenir-se unida als edificis adjacents. La primera revisió del Pla d'Ordenació i Urbanisme d'Encamp (Poupe), que el consell de comú va aprovar ahir amb el vot en contra del grup de PS+I, també preveu que els nous edificis del centre de la parròquia guanyin edificabilitat en alçada. Concretament, podran guanyar fins a un màxim de dos pisos. La revisió també ha incorporat aclariments al voltant dels usos. La informació relativa al Poupe està disponible al Departament d'Obres Públiques i Urbanisme del comú d'Encamp.El consell també ha aprovat la remodelació tecnològica i la millora del servei de manteniment dels aparcaments comunals que, aprofitant la posada en servei de més de 100 places noves a la parròquia, amb els aparcaments del carrer de la Vena i a les Bons aquest estiu, s'ha adjudicat la compra de la maquinària per aquests aparcaments, el manteniment dels 16 aparcaments de la vila d'Encamp i la millora tecnològica de la maquinària i del sistema de gestió del servei d'aparcaments comunals, com per exemple, millores en la digitalització, en el programari de gestió dels abonats, els tiquets amb lectura QR, etc. El contracte s'ha adjudicat per un import de 344.195,11 euros a l'empresa UTE Prodomo-Tecnologia Capital.