El comú paga 20.000 euros en hores extra el primer trimestre del 2021

Actualitzada 26/05/2021 a les 11:07

ADJUDICADES PETITES OBRES A 2 EMPRESES PER 350.000 EUROS

El comú va aprovar l’adjudicació, per un import de 350.000 euros, de diverses petites obres de remodelació i millora de diversos espais públics de la parròquia a dues empreses. Tal com va indicar el cònsol major, Francesc Camp, l’adjudicació permetrà donar resposta a gran part de les prop de 140 demandes que van sorgir per part dels ciutadans en les reunions de poble que van tenir lloc el juliol de l’any passat. Entre les actuacions hi ha millores en parcs infantils i parades d’autobusos, la incorporació de més punts de recollida selectiva i de papereres, i l’embelliment i l’arranjament de carrers, voravies i camins.

El comú de Canillo ha destinat un total de 20.000 euros en tres mesos per pagar hores extra als treballadors. Ho va ressaltar durant la sessió de consell de comú sabut de la parròquia la consellera de la minoria d’Objectiu Comú, Dolors Cabot, qui va posar en relleu que entre el gener i el febrer d’aquest any s’han abonat 6.000 euros més en aquest concepte que en tot l’exercici anterior, quan se’n van destinar 14.000. En aquest sentit, va sol·licitar informació sobre la casuística que ha provocat aquest fet, ja que considera que “l’import és molt significatiu i a final d’any ens pot fer augmentar la despesa notablement”.Cabot va puntualitzar que el departament que s’ha vist afectat per l’increment d’aquest concepte és el d’Obres i Serveis, el qual “ha doblat la despesa en hores extra”. I va posar sobre la taula la possibilitat de realitzar contractacions temporals de cara a la temporada d’hivern per “descarregar” i “deixar descansar” el personal fix.“Considerem que si hi ha més activitat de l’esperada una de les opcions podria ser la contractació de temporers, igual que es fa a l’estiu”, va dir.Al seu torn, la majoria va defensar el creixement al·legant que els treballadors estaven disposats a ampliar la seva jornada laboral i que augmentar les plantilles suposaria un increment de la despesa comunal “considerable”. Així doncs, el cònsol menor, Marc Casal, va assenyalar que “cal trobar un equilibri per mantenir les xifres del comú” perquè “és un peix que es mossega la cua”, i “a la corporació no ens podem permetre un increment desmesurat de la despesa en personal”.Casal també va ressaltar que el pagament de més hores als treballadors ha suposat una disminució de les contractacions privades, posant a tall d’exemple “que el personal comunal ha estat qui ha fet gran part de les tasques de treta de neu durant la temporada d’hivern”. Quant a la proposta de la minoria per contractar personal temporal, va dir que “els treballadors “necessiten un nivell professional difícil de trobar”.