Canòlich amplia l'activitat per evitar aglomeracions

Augmenta el nombre de misses al santuari i n’inclou una divendres

El comú de Sant Julià de Lòria escalfa motors per a la diada de Canòlich, que tindrà lloc dissabte. Enguany es tornarà a celebrar al santuari després que el 2020 s’anul·lés per la pandèmia. Amb la voluntat de donar compliment a les mesures sanitàries vigents, la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, va explicar ahir que enguany s’ha ampliat el nombre d’oficis que s’oferiran per tal d’evitar aglomeracions i garantir l’assistència del màxim de feligresos possibles.



Així, per primera vegada se celebrarà una missa divendres 28 de maig, a partir de les 18 hores, a l’envelat exterior del santuari de Canòlich, mentre

#1 Conxi

(26/05/21 07:18)