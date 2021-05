Canillo va pagar 20.000 euros en hores extra els primers tres mesos de l'any

Actualitzada 25/05/2021 a les 20:12

El comú de Canillo va pagar 20.000 euros en hores extra durant els primers tres mesos de l'any. La consellera de la minoria d'Objectiu Comú, Dolors Cabot, ha manifestat aquesta tarda durant la sessió de consell Sabut de Canillo que l'import destinat "supera en 6.000 el total que es va pagar durant tot el 2020". En aquest sentit, ha indicat que la corporació hauria de plantejar-se buscar alternatives "que no passin per la realització de més hores extra", les quals "al final de l'exercici suposaran una despesa important pel comú". Cabot ha puntualitzat que el problema es focalitza "al departament d'Obres i Serveis", el qual acumula el doble de les hores realitzades l'any passat.Durant la sessió de comú també han aprovat l'adjudicació de 350.000€ a dues empreses per a la realització de petites obres al voltant de la parròquia per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.