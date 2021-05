El bus parroquial arribarà directament a Sorteny

Actualitzada 24/05/2021 a les 11:02

La línia parroquial de l’autobús d’Ordino, que connecta la parada de la Closa, situada al centre de la vila, amb l’aparcament de la Prada del Serrat, arribarà per primera vegada aquest estiu de manera directa fins a l’entrada de Parc Natural de la Vall del Sorteny, segons van explicar al Diari fonts del comú. Des del 2018, la connexió amb transport públic del centre de la parròquia amb l’aparcament que dona accés al parc es feia mitjançant un bus llançadora que unia Prada del Serrat amb Sorteny. Una altra de les novetats d’enguany és que s’elimina la línia de llançadora que enllaçava fins ara Prada del Serrat amb el peu de l’estació d’esquí d’Ordino Arcalís.Aquesta modificació de la ruta només es mantindrà durant la temporada estival. És a dir, entre l’1 de juliol i el 5 de setembre, un dels períodes de l’any en què es concentren més visitants a Sorteny.Amb aquest canvi, el comú vol incentivar l’ús del transport públic a la parròquia i “evitar que la gent agafi el vehicle privat per arribar fins al parc”. Aquestes objectius també els ajudarà a assolir el fet que l’aparcament de Sorteny sigui un any més de pagament (l’accés per als turismes costa 4 euros; per a les motocicletes, 2), una mesura que la corporació ordinenca hi aplica des de fa uns anys amb la finalitat de contribuir a la protecció i conservació del parc.El primer viatge de la Closa d’Ordino a Sorteny sortirà cada dia a 2/4 de 8 del matí, mentre que l’últim ho farà a les 7 de la tarda. En direcció contrària, el trajecte d’anada es preveu que surti del parc a les 8 del matí. L’últim autobús per tornar al centre de la parròquia està programat per a 2/4 de 8 de la tarda. D’altra banda, en la ruta Ordino-Prada del Serrat, l’horari serà l’habitual: de 7 del matí a 10 de la nit. La freqüència de les dues rutes tampoc es modificarà. Sortirà un autobús cada mitja hora.Pel que fa al preu dels tiquets, el bitllet senzill, que dona dret a fer un viatge, es manté en 20 cèntims, tant per als residents a Ordino com per als visitants, mentre que l’abonament diari costarà un euro.Pel que fa a la supressió de l’autobús d’enllaç entre Prada del Serrat i Ordino Arcalís, fonts de l’estació van explicar que Secnoa, l’empresa que explota les pistes, i el comú d’Ordino van acordar que aquest estiu no s’ofereixi el servei “per una qüestió d’optimització de recursos”. Concretament, aquestes fonts van apuntar que “la baixa demanda” que va registrar la prova pilot des que va posar-se en marxa durant la temporada passada ha convençut la direcció de “mantenir en el projecte en standby”. Tot i això, van afegir que “hi ha possibilitats” que la iniciativa es pugui reprendre l’any vinent. Per tant, arran d’aquest canvi l’única opció per accedir a l’entorn d’Ordino Arcalís serà el transport privat.