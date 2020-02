L'escola francesa no ha tingut nous episodis d'urticària

Les aules continuen confinades en espera dels resultats de les analítiques

L’escola francesa d’Ordino no ha detectat més episodis d’urticària. Així ho va afirmar ahir el ministre portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Jover va explicar que tots els infants del centre que havien patit urticària estan estables i que de moment no s’ha donat cap més cas de reaccions a la pell. Tot i això, el ministre també va recordar que continuen els treballs d’higienització profunda dels espais confinats i que el centre manté l’activitat lectiva amb normalitat als espais que es van habilitar, locals de l’escola andor­rana i de la ludoescola, per