La treta de la infraestructura, que havia servit com a togoban d'aigua i de 'tubbing' i no tenia cap utilitat durant l'hivern, permetrà que els infants puguin tornar a jugar a futbol o bàsquet en aquell espai

El comú retira l'estructura metàl·lica del Prat Gran Els treballadors retiren l'estructura del Prat Gran que havia servit com a tobogan d'aigua i de 'tubbing' Twitter Comú de Sant Julià

Actualitzada 13/02/2020 a les 12:08

Redacció Andorra la Vella

El comú de Sant Julià de Lòria ha començat les tasques de desmuntatge de l'estructura metàl·lica que hi ha a l'espai annex del parc infantil Prat Gran. La infraestructura portava instal·lada des de l'estiu del 2018, durant el mandat de Josep Miquel Vila, i havia funcionat com a tobogan d'aigua pels infants i com a tobogan de 'tubbing' el 2019. La poca funcionalitat de l'estructura, que quedava sense activitat durant l'hivern, ha fet que el nou comú hagi decidit treure-la i així obrir aquest espai per a que els nens i les nenes de la parròquia puguin jugar a futbol, handbol i bàsquet amb les canastes i les porteries que hi ha instal·lades a la zona.