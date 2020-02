Els alumnes d'Ordino demanen activitats amb la gent gran

Els estudiants del sistema andorrà i francès s'han reunit amb els cònsols de la parròquia, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, a la sala del consell per proposar que també es facin accions per promoure la mobilitat sostenible

Actualitzada 12/02/2020 a les 13:49

Redacció Andorra la Vella

Els joves d'Ordino volen més activitats amb la gent gran, segons han proposat els alumnes dels sistemes andorrà i francès durant el primer consell d'infants d'aquest curs. Els estudiants s'han reunit amb els cònsols, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, a la sala del consell per presentar les propostes, que es basen en fer jocs de taula, passejades per la parròquia, i xerrades on els padrins expliquin experiències. Els infants també han demanat que es facin més accions adreçades a la preservació del medi ambient i es posi fre a la construcció per conservar espais verds, així com promoure 'ús de vehicles elèctrics. La sessió, que ha comptat amb la presència dels altres companys de les classes, ha permès presentar els nous membres electes i escollir els dos portaveus del consell d'infants.