El primer campus d'esquí encampadà obre les inscripcions

Actualitzada 11/02/2020 a les 10:59

Redacció Andorra la Vella

Els Cortals d'Encamp serà l'escenari de la primera edició del campus d'esquí a l'Alberg de la Baronia durant els pròxims 25 i 28 de febrer per a la que ja s'han obert les incripcions.

El campus, emmarcat dins les noves propostes esportives arrel de la nominació d'Encamp com a Vila Europea de l'Esport 2020, està dirigit per a nens majors de 9 anys "que tinguin per a objectiu millorar les seves habilitats en l'esquí", segons ha explicat el comú en un comunicat. Cada jornada incluirà quatre hores de classes d'esquí.

Les inscripcions es formalitzaran a les recepcions dels centres esportius de la parròquia tant a Encamp com al Pas de la Casa.