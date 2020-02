L'òrgan permetrà desenvolupar els objectius específics de la zona integrats al Pla Director de Dinamització Econòmica

Un Consell Econòmic i Social per reactivar el Pas La creació d'una taula de treball conjunta es va anunciar el passat divendres Comú d'Encamp

Actualitzada 10/02/2020 a les 12:58

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Encamp i el Govern impulsarà la constitució del Consell Econòmic i Social al Pas de la Casa per "desenvolupar els objectius específics integrats dins del Pla Director de Dinamització Econòmica així com del Pla Estratègic de Turisme de compres", segons ha informat en un comunicat. Les associacions de veïns, de comerciants i els empresaris de la vila encampadana conformaran aquesta taula de treball conjunta.

La cònsol Major, Laura Mas, va destacar que el paquet de mesures per modernitzar i reactivar econòmicament el Pas "és imprescindible portar-lo endavant entre tots i amb l'estreta col·laboració del comú, el Govern i dels residents, empresaris i comerciants del Pas de la Casa".

El seguit d'accions presentat per Mas actuarà per una banda al pla d'accions socioeconòmiques de reactivació i modernització on destaca la rehabilitació, modernització i millora dels serveis dels hotels i habitatges d'ús turístics i d'altra al pla d'ordenament urbanístic i de mobilitat on es subratlla la instal·lació de terrasses o rètols així com de tendals i vinils, entre d'altres.

Mas també va avançar que la previsió d'inversions per al Pas de la Casa pels pròxims quatre anys es situarà en els 11 milions d'euros. La construcció de l'Escola Bressol i el Llaç d'Animació són alguns dels projectes destacats.