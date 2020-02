L’executiu estudia si en hores punta cal reforçar el servei i nega que no es vulgui augmentar la freqüència per una qüestió de diners

Les línies d’autobusos L2 i L4, que connecten Andorra la Vella amb Encamp i el Pas de la Casa respectivament, tenen problemes per absorbir els usuaris en hores punta. Així ho va avançar la setmana passada el president de la Cooperativa Interurbana, Gabriel Dallarès, i ho va admetre el ministre Jordi Gallardo. El titular de la cartera de Presidència, Economia i Empresa va assegurar que si cal ampliar la freqüència de busos es farà i va negar, tal com havia indicat Dallarès la setmana passada, que no es vulgui fer per un problema de diners. Segons van explicar des de