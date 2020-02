Reunió de Gallardo amb els comerciants del Pas

El ministre ha destacat l'embelliment urbà com un dels principals projectes estratègics a impulsar

07/02/2020

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, s'ha reunit amb els mandataris comunals, Laura Mas i Joan Miquel Rascagnères, i la Cambra de Comerç per "compartir la voluntat de dinamitzar el Pas de la Casa", segons ha afirmat Govern en un comunicat.

Gallardo ha destacat l'embelliment urbà com projecte estratègic que s'ha "d'impulsar conjuntament entre Govern, el comú encampadà i els agents socioeconòmics del Pas de la Casa". El ministre també ha parlat sobre el compromís del Govern per continuar amb les 'job meetings' a les poblacions gal·les més pròximes del Principat durant l'any amb l'objectiu d'atraure treballadors del país veí.