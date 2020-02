El comú ha posat en marxa un nou sistema per intensificar la higiene amb "un pla de xoc" per barris

Aigua a alta pressió per netejar els carrers de la capital Els treballadors de la capital netejant amb el sistema d'aigua d'alta pressió Comú ALV

Actualitzada 06/02/2020 a les 16:43

Redacció Andorra la Vella

Andorra la Vella aplica des d'aquesta setmana un sistema d'aigua a alta pressió per millorar la neteja dels carrers amb "un pla de xoc" per intensificar la higiene dels 42 quilòmetres de carrers, que representen més de 80 quilòmetres de voravies a la parròquia, segons ha informat la corporació en un comunicat. El comú especifica que després de les nevades i el llançament de sal i per la successió d'un període llarg sense pluges la neteja habitual s'ha reforçat per barris amb l'aigua a alta pressió que ja s'ha utilitzat a l'avinguda Doctor Mitjavila, Fener Boulevard, Riberaygua i Travesseres, l'avinguda Meritxell i el carrer Prat de la Creu, entre d'altres zones. La brigada d'higiene de la capital, que integren mig centenars de treballadors, completarà amb aquest tipus de neteja tota la parròquia i després s'implantarà un cicle d'accions suplementàries cada deu o quinze dies sempre que el temps ho permeti.

El comú remarca finalment l'obligació dels propietaris de gossos de recollir els excrements i ruixar els orins dels animals i apel·la al civisme dels ciutadans per mantenir la parròquia més neta.