Obertes les inscripcions per participar en la rua de Carnaval

Actualitzada 05/02/2020 a les 07:00

Les inscripcions per participar en la rua conjunta de Carnestoltes 2020 d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, que tindrà lloc el pròxim 22 de febrer, ja estan obertes als departaments de Cultura d’ambdós comuns. El termini per apuntar-s’hi acaba el 20 de febrer a les 13 hores. La desfilada començarà a les 18 hores des del parc de la Mola d’Escaldes i acabarà a la plaça Príncep Benlloch de la capital. L’organització recorda que el nombre mínim de persones per participar en el concurs de comparses és de 8 i que està obert a totes les edats. La temàtica de les disfresses és lliure i el jurat en valorarà l’elaboració i l’originalitat, així com la posada en escena durant la cercavila i la qualitat de la coreografia que representin els participants.