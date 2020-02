La cònsol major, Rosa Gili, diu que cal repensar el projecte perquè moltes de les defenses no estaven ben ubicades

La parròquia d’Escaldes-Engordany ha iniciat la retirada de gran part de les barreres antiterroristes que es van instal·lar durant el mes de desembre passat. Així ho va confirmar la cònsol major, Rosa Gili, que va dir que “les hem retirat gairebé totes. No estaven ben ubicades i provocaven problemes de mobilitat i no podíem arreglar un problema tot creant-ne un altre”. Entre els principals problemes que es van detectar a la instal·lació de les defenses antiterroristes hi havia la poca visibilitat que tenien, dificultat en la mobilitat i problemes entorn a l’accessibilitat. Així doncs, Gili va explicar que “els dies