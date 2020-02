L’exmandatari ressalta que els comptes lauredians estan endreçats i que si s’acaba la tirolina i es gestiona bé naturlandia el comú no haurà de posar més diners a camprabassa

L‘excònsol lauredià és partidari de fer mandats de 6 anys per tenir temps de reflexionar, preparar projectes i realitzar-los perquè considera que de “4 anys és just i de 8 és llarg” i remarca que la situació financera que ha deixat al comú permet a la nova corporació començar ja a fer inversions.



S’ha sentit una mica alliberat en sortir del comú?

Descanses més, però després tens la feina dels negocis que s’ha d’engegar.



Però ja no depèn de la cosa pública i del que tothom opina.

A mi no m’ha preocupat excessivament, m’ha preocupat fer les coses ben fetes i a consciència. I