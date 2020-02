Àlex Mora serà el nou secretari general d'Encamp

Assumirà les funcions el pròxim 17 de febrer, jornada en la que jurarà el càrrec a la sessió de comú de les Talles

Actualitzada 03/02/2020 a les 18:02

Redacció Andorra la Vella

Àlex Mora assumirà les funcions de secretari general de la parròquia encampadana el pròxim 17 de febrer, així ho ha anunciat el comú a través d'un comunicat "dia en què jurarà el càrrec a la tradicional sessió de comú de les Talles", ha especificat.

L'experiència professional de Mora es basa en l'advocacia, tant en l'àmbit privat com en el de l'administració pública, i serà clau "pel desenvolupament i seguiment de projectes cabdals" com el concurs per a la nova concessió de Saetde o temes relacionats amb el Pla director de dinamització econòmica de la parròquia d'Encamp", ha explicat la institució. El comú d'Encamp ha expresat l'agraïment del treball de l'actual secretari general Xavier Palacios.