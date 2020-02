La cap d’estudis dimiteix per les fortes discrepàncies amb el cap de serveis, que acusa de falta de lideratge

A l’Institut de Música d’Andorra la Vella les notes que sonen no són precisament harmonioses, més aviat el contrari. Dijous a la tarda la cap d’estudis, Cristina Gallart, va demanar la paraula al claustre de professors per llegir la carta que va entregar la setmana passada al departament de recursos humans del comú d’Andorra la Vella en la qual exposa la seva petició de dimissió. Per resumir-ho, fortes discrepàncies amb el cap de serveis, David Sanz, qui ja va tenir un embolic similar fa dos anys amb la dimissió de Miriam Manubens, que també va plegar com a cap d’estudis