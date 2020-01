El comú aprova les bases per crear un mirador a la zona d'Arcalís

La corporació farà una concessió dels terrenys durant quinze anys i serà prorrogable

El comú ordinenc va aprovar ahir durant la sessió de comú el plec de bases per a un concurs de concessió d’uns terrenys per tal de construir un mirador a la zona d’Arcalís, on acaba el telecadira de Creussans. Aquesta concessió està prevista que sigui de quinze anys tot i que poden ser prorrogables de cinc en cinc anys. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, va assegurar que aquest projecte era una pas més per a la dinamització de la parròquia. “Un dels punts importants del nostre programa era una millor dinamització i amb projectes com aquest nosaltres volem estar