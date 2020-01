La remodelació de la part posterior de Casa de la Vall no té data fixada

El projecte guanyador és de Xavier Aleix i s’anomena Àgora

El projecte guanyador del concurs d'idees de remodelació de la zona posterior a la Casa de la Vall és de l’arquitecte Xavier Aleix i s’anomena Àgora. La decisió es va fer pública ahir malgrat que encara no hi ha data d'execució ni pressupost assignat. Així ho va dir la síndica general, Roser Suñé, en roda de premsa recordant que "es tracta d'un concurs d'idees, no d'un projecte executiu". Pel que fa al calendari que se seguirà a partir d'ara, la síndica general va explicar que "per al 2020, tenim una partida del pressupost per tal de poder fer treballs tècnics".