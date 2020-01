La Massana Fogons comptarà amb els menús de 19 restaurants

Durant tot el mes de febrer, 19 establiments de tots els pobles de la parròquia oferiran 23 menús especials, que oscil·laran entre els 24 i els 37 euros, on predominaran els productes de temporada i de quilòmetre zero

Actualitzada 30/01/2020 a les 13:58

Redacció Andorra la Vella

La dotzena edició de les jornades de cuina d'hivern la Massana Fogons que promou el comú de la parròquia començarà aquest diumenge dia 1 de febrer. Durant tot el mes de febrer, 19 restaurants de tots els pobles de la parròquia oferiran 23 menús especials, que oscil·laran entre els 24 i els 37 euros, on predominaran els productes de temporada i de quilòmetre zero, productes autòctons com els embotits, la carn de poltre i de vedella, la trumfa o la cervesa. El conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà, ha destacat que “hem fet un gir i el porc continua sent un dels ingredients estrella", però obren els menús a l’ampli ventall de productes d’hivern, i ha afegit que a la Massana "hi tenim uns restaurants excel·lents repartits per tots els pobles i, a més, estan plenament involucrats amb les accions de promoció”.