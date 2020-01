El comú accepta la concessió d'uns terrenys per fer un mirador a Arcalís

La inversió està previst que tingui una durada de 15 anys, tot i que és prorrogable fins a 90

Redacció Andorra la Vella

El comú ordinenc ha aprovat aquest matí un plec de bases per a un concurs de concessió d'uns terrenys que es troben al límit amb l'estació d'esquí d'Arcalís per a la construcció d'un mirador. Aquesta concessió està prevista que tingui una durada de 15 anys, tot i que és prorrogable fins a arribar al màxim, que són 90 anys. Aquesta inversió, segons ha destacat en sessió de comú el cònsol major, Josep Àngel Mortés, és un element més per a la dinamització de la parròquia i que la inversió la faria un privat, tot i que el comú rebria el 5% dels beneficis en cas que s'hagués de pagar per a poder accedir al mirador.