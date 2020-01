Va transmetre a Govern, responsable de l’obra, les queixes dels veïns

El comú lauredià demana que sigui l’executiu qui s’encarregui de buscar una solució a les peces de vidre que hi ha al terra de la nova plaça del Solà, que han rebut crítiques per part dels veïns, que alerten que, amb el fred i la baixada de temperatures, poden fer relliscar i provocar caigudes. Per evitar aquests casos, la corporació encapçalada per Josep Majoral va fer arribar al departament d’Ordenament Territorial del Govern ahir el seguit de queixes de la població i un requeriment que sigui el mateix executiu qui porti l’extracció de les parts lliscants i la substitució per