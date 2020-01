Escolars d’entre 9 i 11 anys de l’escola francesa van patir els símptomes i tres d’ells van ser traslladats a l’hospital

Els serveis d’emergència van traslladar-se ahir la tarda a l’escola francesa d’Ordino després que una quarantena d’alumnes mostressin episodis d’urticària, cefalea i dolor abdominal de caràcter lleu. Tot i descartar que es tractés d’un episodi greu, tres d’ells van ser traslladats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on es van realitzar diverses proves. Tots tres van rebre l’alta. El Govern va informar a través d’un comunicat que en tenir constància de la situació es van desplaçar a les instal·lacions escolars la metgessa i tècnics del ministeri de Salut, com també un metge del SUM i dues infermeres, per fer una