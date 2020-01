Espot parla d'habitatge amb els cònsols de Canillo

Els mandataris comunals, Camp i Casal, han estat rebuts pel cap de Govern aquest matí

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha reunit amb els cònsol de Canillo, Francesc Camp i Marc Casal, on han tractat temes com la cooperació en les polítiques d'habitatge a un preu accessible, les infraestructures projectades per al futur o l'impuls del transport públic, entre altres. L'objectiu principal de la trobada ha estat "tractar les prioritats que han de compartir les dues administracions en el present mandat", segons ha indicat Govern en un comunicat.

Espot rebrà a les autoritats comunals de totes les parròquies durant les pròximes setmanes per tal "d'establir sinergies en diferents àmbits".