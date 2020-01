“L'ambient en algun departament crec que és molt millorable”

Gili assegura que cercar solucions a la problemàtica de l’habitatge serà una prioritat, però que ara avaluen la capacitat econòmica per definir quins projectes poden impulsar

Avui fa tot just un mes que el nou equip comunal d’Escaldes prenia possessió dels càrrecs després de la victòria electoral. Gili exposa què s’han trobat en arribar als despatxos i les prioritats que s’han marcat.



El dia que va prendre possessió deia que esperava no trobar-se sorpreses un cop entrés als despatxos. S’ha acomplert?

El traspàs és complicat, el comú és una empresa gran, hi ha molt personal i es tracten molts i molts temes. És veritat que quan t’ho expliquen des de fora... has d’entrar aquí i veure el què. Qui em coneix sap que m’agrada el rigor, pensar bé