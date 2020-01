“He trobat un comú amb manca de coordinació i desmotivat”

El nou consolat lauredià vol posar molt èmfasi en l’embelliment de la parròquia, vol atraure turistes i dotar de transparència la gestió que es durà a terme des del comú

El nou cònsol major de la parròquia laurediana, Josep Majoral, ens va rebre al capdamunt de l’edifici del comú, on hi ha el despatx del cònsol, per repassar l’actualitat de la parròquia i avaluar com el líder d’UL ha trobat la casa comuna després dels quatre anys del mandat de Laurèdia en Comú.



Quina valoració fa de com van anar la campanya i les eleccions comunals?

Va ser una campanya com totes les que he fet: molt profitosa. En quant als resultats, molt content! Veníem d’unes generals en les quals havíem sortit guanyadors. Però de llavors ençà hem pujat un 4% el