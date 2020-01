El comú tanca un tram del Rec del Solà per una esllavissada

Actualitzada 26/01/2020 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

La corporació va decidir tancar un tram del Rec del Solà per una esllavissada que hi va haver durant la setmana, causada pels forts episodis de pluja i neu que va portar al país el temporal Gloria. El tram que està rodejat de tanques és a la zona de la tartera i s’ha produït en caure un mur de pedra seca que va fer que una part del terra s’esfondrés i provoqués un sotrac que podria ser perillós per a les persones que hi transiten habitualment. L’esllavissada va ser causada per un excés de càrrega per la gran quantitat de neu que s’hi va acumular durant la setmana. De moment, el comú no té data d’obertura, però espera que es pugui solucionar aviat. Amb aquesta, el Rec del Solà suma la seva segona esllavissada en questió de dies després que la setmana passada notifiqués un incident en direcció a la Massana.