La corporació iniciarà una campanya davant l’augment de queixes per les orines a la via pública en punts concrets de la parròquia

Els comú d’Escaldes-Engordany vol iniciar una campanya de conscienciació als propietaris dels gossos pel que fa a les orines a la via pública. La nova corporació socialdemòcrata que encapçala la cònsol Rosa Gili està estudiant l’aplicació de diverses mesures, com per exemple l’obligació de portar ampolles d’aigua per part dels propietaris, o algun canvi en els protocols a seguir per part dels tècnics del comú pel que fa a la neteja dels carrers. El gabinet de cònsols assegura que s’està estudiant el tema davant “l’allau” de queixes de ciutadans que hi ha hagut en les darreres setmanes, sobretot a través