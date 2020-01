El Pas de la Casa recuperarà els escudellaires el 2021 El Pas de la Casa recuperarà els escudellaires el 2021 COMÚ ENCAMP

Actualitzada 24/01/2020 a les 06:58

Arran d’una petició realitzada per una veïna del Pas de la Casa, el departament de Cultura va mantenir diverses converses telefòniques i una reunió amb ella per tal de valorar la possibilitat que l’any vinent l’escudellada es realitzi el mateix dia que a Encamp i que la duguin a terme els escudellaires de la vila, com ja s’havia fet uns anys enrere.