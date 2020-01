El comú d'Escaldes rebutja entrar en l'afer de Casa Trenella

L'immoble va interposar un recurs al propietari del terreny contigu, qui vol aprofitar l'espai per construir un bloc de quatre pisos que li taparia les vistes

Obres al costat de casa Trenella Obres al costat de casa Trenella Terceravia

Actualitzada 24/01/2020 a les 18:41

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Escaldes-Engordany ha desestimat aquesta tarda el recurs que va interposar Casa Trenella el passat mes de desembre perquè entrés a valorar l'afer que afecta l'immoble aixecat a mitjans de segle XIX. El propietari del terreny contigu vol aprofitar l'espai per construir un bloc de quatre pisos que taparia les vistes des de la façana de l'edifici inclòs en el catàleg d'elements d'interès històric. Amb els vots dels consellers de la minoria, la corporació ha decidit no entrar "en temes que són entre privats", segons la cònsol major Rosa Gili que ha destinat el cas a resoldre's per via judicial.

#1 Pinoccio

(24/01/20 19:03)